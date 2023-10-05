IT-эксперты объяснили важность создания реестра иностранных деструктивных НКО

Участники IT-отрасли обратились в Минцифры с просьбой создать реестр деструктивных некоммерческих организаций (НКО) в сфере IT, действующих за пределами России, которые представляют угрозу безопасности и суверенитету страны. О том, почему создание такого реестра необходимо и как это поможет развитию рынка IT в РФ, они рассказали «Известиям» 5 октября.

Согласно пресс-релизу, который имеется в распоряжении «Известий», комиссия по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России и ИТ-ассоциации предлагают внести поправки к изменениям, принятым летом в закон «О некоммерческих организациях», КоАП и УК РФ. Предложение направлено на рассмотрение в Госдуму и Минцифры РФ. Документ подписали также представители профильных ассоциаций — АПКИТ, РУССОФТ, АНО «Открытый код», АРПП «Отечественный софт».

Отмечается, что действующая редакция закона позволяет россиянам участвовать в деятельности иностранной НКО только со дня регистрации ее структурного подразделения в России или включения данных в соответствующий реестр сведений о филиале или представительстве иностранной НКО.

«Если российские граждане и компании участвуют в деятельности НКО, не имеющей структурных подразделений в России, то они могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности. При этом в законе понятие «участия в деятельности» дополнительно не поясняется, что создает возможность очень широкого трактования термина», — отмечают авторы инициативы.

Для минимизации возможных рисков комиссия предлагает создать реестр иностранных НКО, не имеющих структурных подразделений в России, которые ведут деструктивную деятельность, направленную против интересов России и ее граждан. При этом предлагается сделать так, что участие в деятельности иностранных НКО, сведений о котором нет в этом реестре, не будет никак наказываться.

Эксперты комиссии также предлагают разработать четкие критерии, на основе которых можно было бы определить, является ли деятельность иностранных НКО без подразделений в РФ деструктивной и наносящей ущерб.

Как отметил исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин, экспертное сообщество провело большую работу по выявлению возможных прецедентов и ситуаций, на которые могут распространиться вступившие в силу изменения в законе об НКО.

«Особую обеспокоенность у нашего ИТ-объединения вызывают угрозы, связанные с осложнением разработки программного обеспечения, так как почти все отечественные операционные системы, такие как «Альт Линукс», Astra Linux, Ред ОС, Rosa Linux, «Атлант», «Основа», «Лотос», созданы с использованием ядра Linux. В условиях ускоренного перехода прикладного ПО на работу с этими операционными системами появляются риски обеспечения технологической независимости страны», — заявил он.

В свою очередь, исполняющая обязанности директора АНО «Открытый код» Надежда Кострюкова отметила, что авторы инициативы с пониманием относятся к причинам, по которым государство было вынуждено инициировать и принять вышеуказанные поправки. Вместе с этим экспертное сообщество считает важным «устранение правовой неопределенности трактовок норм законодательства при угрозе наступления уголовной или административной ответственности».

«Для сферы открытого и свободного программного обеспечения и в целом отрасли информационных технологий подобная неясность создает серьезнейшие риски, которые подробным образом отражены в подготовленном Ассоциацией юристов России заключении. Существенная часть программных проектов открытого программного обеспечения носит международный характер и развивается, поддерживается и координируется разработчиками путем их участия в деятельности и (или) финансировании соответствующих иностранных некоммерческих организаций или фондов», — подчеркнула она.

Президент НП РУССОФТ Валентин Макаров при этом отметил, что «единодушная оценка участниками заседания комиссии применения Закона «О некоммерческих организациях» в новой редакции наглядно свидетельствует о том, что индустрия IT преодолела первый шок от антироссийских санкций и попыток США отгородить ее от участия в международном сотрудничестве».

11 сентября заместитель гендиректора компании «Ростех» Николай Волобуев на сессии «Санкции как возможность развития», прошедшей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), призвал расширить меры господдержки технологического сектора, в частности, увеличить перечень видов экономической деятельности, по которым компании могут получить аккредитацию в реестре Минцифры. В частности, аккредитация в Минцифры позволяет компаниям получать льготы, например, уплачивать пониженные страховые взносы, обнулять налог на прибыль, освобождаться от проверок и получать доступ к льготным кредитам.