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KFC и Rostic’s рассказали о коррекции цен в меню ресторанов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Цены в ресторанах быстрого питания KFC и Rostic’s были скорректированы, однако их рост составил менее 5%. Об этом в четверг, 5 октября, рассказали «Известиям» в пресс-службе KFC.

Цены на продукцию, предлагаемую гостям кафе, меняются время от времени, что обусловлено рядом экономических факторов. Среди них — рост оплаты труда сотрудников, удорожание логистики и ингредиентов, а также рост НДС.

«Мы постоянно ведем работу по уменьшению влияния этих факторов на потребителей за счет внутренней оптимизации, чтобы оставаться доступными для наших гостей», — отмечается в сообщении.

Приоритетом было и остается высокое качество продукции, которое сохраняется, заключили в организации.

Как ранее в четверг сообщила «Газета.Ru», сетевые рестораны быстрого питания KFC и Rostic’s повысили цены на все позиции в меню своих ресторанов. Отмечалось, что стоимость бургеров, картошки, стрипсов, капучино и комбо-обедов увеличилась на 10%, а где-то и на 12,5%.

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Также в четверг стало известно, что цены на поездки в такси за сентябрь выросли от 1 до 44% в зависимости от субъекта России. В 50% регионов зафиксирован рост цен на поездки, в 45% — без изменений, в 5% — снижение.

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