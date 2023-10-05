Цены на поездки в такси за сентябрь выросли от 1 до 44% в зависимости от региона

Цены на поездки в такси за сентябрь выросли от 1 до 44% в зависимости от субъекта России. Об этом сообщил 5 октября замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Владимир Луговенко в ходе пленарной сессии конференции Taxi-2023.

В 50% регионов зафиксирован рост цен на поездки, в 45% — без изменений, в 5% — снижение цен, следует из презентации Луговенко.

«В ряде регионах наблюдается увеличение средней стоимости перевозки легковым такси. Разброс — от 1 до 44%. По времени ожидания машины такси рост — около 1%», — сказал он.

Чиновник отметил, что такие тенденции вызваны недостаточной работой в этих субъектах над сферой таксомоторных перевозок ранее, до вступления в силу нового закона о такси.

«Это значит, что контроль за такси в этих регионах не осуществлялся», — заключил Луговенко.

В его презентации указаны и другие причины негативных трендов: это искусственный ажиотаж, связанный со вступлением в силу нового закона, а также рост стоимости расходных материалов и санкционное давление.

2 октября вице-спикер Госдумы Борис Чернышов рассказал «Известиям», что законопроект о запрете парковки автомобилей такси в жилой зоне более получаса будет подготовлен в осеннюю сессию. При этом штрафы за это могут достигать 5 тыс. рублей.

В Госавтоинспекции концептуально поддерживают инициативу о введении ограничений на парковку автомобилей такси во дворах. При этом в ГИБДД подчеркивают, что идея «требует проработки с участием заинтересованных органов госвласти».