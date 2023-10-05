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Владелец Aperol потребовал запретить импорт своих напитков в Россию

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Фото: ТАСС/dpa/Frank Rumpenhorst
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Структура итальянской Campari Group, владеющей напитками Aperol и Aperol Spritz, подала иск с требованием запретить их импорт в Россию.

Дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Ростовской области. Согласно карточке дела, иск подала Davide Campari-Milano N.V., входящая в структуру Campari Group. Ответчиком выступает дистрибютор «Мастер-Трейд».

Истец требует запретить ввозить, реализовывать и иным способом вводить в гражданский оборот на территории Российской Федерации товары под маркой Aperol и Aperol Spritz, а также обязать вернуть выпущенные в оборот товары. 26 сентября суд назначил рассмотрение дела на 30 октября.

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18 августа стало известно, что французский концерн Pernod Ricard, производящий алкогольную продукцию и владеющий брендами Jameson, Chivas Regal, Ballantine's и Ararat, планирует закрыть представительство в России. При этом продукция компании будет продаваться на рынке, поскольку ее можно поставлять по параллельному импорту.

В мае министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Он отметил, что за этим могут последовать трудности, которые скажутся на закупке винограда. Позже источник предприятия сообщил, что завод продолжит поставки в РФ и будет выполнять обязательства перед всеми партнерами.

Параллельный импорт легализовали в РФ в июне 2022 года после ухода некоторых зарубежных компаний с российского рынка, а также приостановки поставок некоторых товаров в РФ на фоне антироссийских санкций. Схема позволяет ввозить в страну некоторую продукцию без разрешения иностранных правообладателей.

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