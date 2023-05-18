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В Армении предрекли прекращение поставок в РФ продукции коньячного завода в Ереване

Министр экономики Армении Керобян: Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт в РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Ереванский коньячный завод, которым владеет французская компания Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию, предупредил 18 мая глава минэкономики Армении Ваан Керобян в ходе выступления в парламенте.

«Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально», — приводит его слова Общественное радио Армении.

Керобян отметил, что за этим последуют трудности, которые скажутся на закупке винограда.

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14 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил уверенность в блестящем будущем отношений России и Армении. Он назвал их особыми, имеющими «глубокие исторические корни».

Тем временем армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Ереван опасается западных санкций за сотрудничество с Москвой. Он добавил, что Армения, будучи членом Евразийского экономического союза (ЕАЭС), имеет очень тесные экономические связи с российской стороной. Национальный бизнес отмечается положительным отношением к участию в созданных в последнее время программах с участием РФ.

Поставки молочных продуктов из Армении в Россию были приостановлены с 5 апреля после обращения Россельхознадзора. Как объяснили в ведомстве, между ветеринарными службами двух стран состоялись совещания, в ходе которых «поднимался вопрос о невозможности армянской ветеринарной службы гарантировать безопасность производимой молочной продукции для российских получателей».

В тот день в «Руспродсоюзе» рассказали «Известиям», что такое решение вряд ли отразится на российском рынке. Это объясняется тем, что республика не входит в число ключевых поставщиков молочной продукции в РФ.

Позже республика указала на свою заинтересованность в восстановлении прежнего уровня доверия. Поэтому страны договорились работать над возобновлением поставок молочной продукции поэтапно.

Пашинян 14 марта указал на отсутствие кризиса в российско-армянских отношениях, несмотря на некоторые сложности. Он обратил внимание на то, что они находятся в естественном русле.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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