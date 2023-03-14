Пашинян заявил об отсутствии кризиса в отношениях России и Армении

В отношениях России и Армении есть проблемы, но нет кризиса. Об этом 14 марта заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«С Россией наши отношения очень искренни. Кризиса в отношениях нет. Мы говорим, обсуждаем и фиксируем, что есть проблемы, часть которых объективна. Нет субъективных проблем, которые бы оказывали кризисное влияние на отношения», — сказал он на пресс-конференции.

Пашинян отметил, что отношения с Россией находятся в естественном русле, что не исключает наличия обеспокоенности с обеих сторон.

Глава армянского правительства также рассказал, что в ближайшее время в Москву с визитом приедет министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян. Он обсудит вопрос о встрече с российским и азербайджанским коллегами Сергеем Лавровым и Джейхуном Байрамовым.

«Мы не отменили встречу министров иностранных дел, запланированную в декабре в Москве. Мы отказались, потому что присутствие министра в Ереване в те дни, связанные с закрытием Лачинского коридора, было жизненно необходимо. В ближайшем будущем состоится визит главы МИДа в Москву, где будет обсужден данный вопрос», — заявил Пашинян.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила «РИА Новости», что визит Мирзояна в Москву прорабатывается.

Накануне премьер Армении обсудил с президентом России Владимиром Путиным реализацию трехсторонних договоренностей по Нагорному Карабаху, включая шаги по обеспечению стабильности и безопасности на армяно-азербайджанской границе.

До этого, 6 марта, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала к сдержанности стороны конфликта в Нагорном Карабахе. Захарова рекомендовала Еревану и Баку предпринять шаги по деэскалации ситуации и призвала неукоснительно соблюдать положения заявления Путина, Пашиняна и лидера Азербайджана Ильхама Алиева от 9 ноября 2020 года о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта.

29 декабря 2022 года в МИД РФ отметили, что работа российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха заслуживает высочайшей оценки, так как благодаря им поддерживается безопасность в регионе. В свою очередь, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии РФ подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.