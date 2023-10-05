Автомехаников из Китая хотят пригласить в Россию для ремонта такси

Общественный совет по развитию такси прорабатывает соглашения с китайскими ассоциациями по вопросу приглашения автомехаников из КНР в Россию для работы в таксомоторной отрасли. Об этом в четверг, 5 октября, сообщила председатель совета Ирина Зарипова.

Она отметила, что одной из ключевых проблем отрасли является дефицит кадров.

«Мы начинаем взаимодействие с китайскими коллегами по этому вопросу. Но водителями им будет сложно работать: они не знают русский язык. А вот автомеханиками вполне», — сказала Зарипова в ходе пленарной сессии конференции Taxi-2023.

Председатель совета подчеркнула, что на российском рынке всё больше китайских автомобилей, технология работы с которыми будет знакома приглашенным специалистам.

Ранее, 20 сентября, в России был вынесен первый штраф за использование личного автомобиля в такси из-за невыполнения требований нового закона о перевозках. За день до этого Генеральная прокуратура РФ сообщила, что организовала проверку исполнения законодательства в сфере регулирования деятельности такси.

Закон о такси, регулирующий деятельность рынка пассажирских перевозок, вступил в силу с 1 сентября. Среди нововведений в том числе ограничения по работе таксистов: они могут работать максимум по 12 часов в сутки, в неделю — не больше 40 часов.