В России вынесен первый штраф за использование личного автомобиля в такси из-за невыполнения требований нового закона о перевозках. Протокол был составлен в отношении водителя в Башкирии в связи с отсутствием цветографической схемы легкового автомобиля на кузове и фонаря на крыше. Об этом «Известиям» рассказали в «Объединении самозанятых России», в котором состоит более 70 тыс. перевозчиков

В организации считают штраф неправомерным, так как автомобиль использовался в этот момент в личных целях, однако система это не учитывает. В связи с этим там подготовили обращение на имя главы Минтранса Виталия Савельева, чтобы не допустить нарушения прав самозанятых и их оттока из профессии.

«Протокол составлен из-за отсутствия цветографической схемы на кузове автомобиля и фонаря на крыше. При этом в момент остановки сотрудниками водитель не осуществлял деятельность по перевозке легковым такси, не находился на смене, а использовал свой автомобиль в личных целях (вез свою маму с дачи). Несмотря на это, водитель признан виновным в совершении административного правонарушения, ему был назначен штраф в размере 3 тыс. рублей», — говорится в документе, который имеется в распоряжении «Известий».

Там отмечается, что действия, когда к ответственности привлекаются легальные водители в период использования ими автомобилей для личных нужд, не только противоречит духу закона, но и способны свести на нет всю работу по легализации сферы перевозок легковым такси.

«На основании вышеизложенного просим вас направить в адрес уполномоченных органов государственной власти субъектов разъяснение о недопустимости привлечения к ответственности самозанятых перевозчиков за отсутствие цветографической схемы легкового такси и фонаря на крыше в период использования автомобиля таким перевозчиком для личных нужд», — говорится в документе.

Как пояснил «Известиям» глава Объединения самозанятых России Игорь Жмакин, ситуация требует вмешательство федерального центра, чтобы такие случаи не стали массовыми.

«После этого случая самозанятые не будут официально регистрироваться такси, так как это может быть причиной штрафа. Это в то время, когда на уровне президента России говорится о легализации самозанятых и вовлечение их в экономику страны», — сказал представитель бизнеса.

Накануне Генеральная прокуратура РФ сообщила на своем сайте, что организовала проверку исполнения законодательства в сфере регулирования деятельности такси.

Закон о такси, регулирующий деятельность рынка пассажирских перевозок, вступил в силу с 1 сентября. Среди нововведений в том числе ограничения по работе таксистов — они могут работать максимум по 12 часов в сутки, в неделю — не больше 40 часов. Кроме того, к работе не допускаются лица, которые имеют непогашенную или неснятую судимость за причинение тяжкого вреда здоровью, убийство, грабеж, разбой и так далее. Водитель не может работать таксистом, если его лишали прав или арестовывали за нарушение правил дорожного движения более одного раза в год. При этом в документе указано, что таксовать можно только в пределах того региона, где водитель получил разрешение на перевозку пассажиров.