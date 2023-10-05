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Правительство Украины назначило отцу Зеленского пожизненную стипендию

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Фото: Соцсети
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Кабинет министров Украины 29 сентября распорядился назначить пожизненные стипендии научно-педагогическим работникам за выдающиеся заслуги. Среди них оказался отец действующего президента страны — Александр Зеленский.

«Назначать пожизненно стипендии от кабинета министров Украины за выдающиеся заслуги в сфере высшего образования научно-педагогическим работникам с 1 сентября 2023 года согласно приложению», — сказано в распоряжении №858-р, опубликованном на сайте украинского правительства.

В распоряжении указано, что выплату стипендий следует осуществлять в пределах бюджетных назначений, установленных министерству образования и науки законом о государственном бюджете на соответствующий год.

Имя Александра Зеленского 1947 года рождения названо в приложении к распоряжению среди почти 120 научно-педагогических работников, удостоенных стипендии кабмина.

Зеленский указан как профессор Государственного университета экономики и технологий. На сайте учебного заведения он представлен завкафедрой информатики и прикладного программного обеспечения, доктором технических наук.

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Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году уже пытался сделать отца пожизненным стипендиатом. Как сообщал тогда РЕН ТВ, законопроект о присвоении пожизненной выплаты пяти выдающимся деятелям образования старше 70 лет даже внесли в правительство Украины.

Размер выплат составлял 1,5 прожиточных минимума для нетрудоспособных лиц. Сумма на тот момент была равна 2568 гривнам, что составляло 6800 рублей. Однако в сентябре 2020 года кабмин снял вопрос о присвоении стипендий с повестки.

В мае 2023 года во время визита в Германию президенту Украины Зеленскому присудили премию Карла Великого. Во время ее вручения 14 мая премия упала на пол. Зеленский тут же обвинил в этом русских. В начале мая депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт отмечала, что Зеленский не заслужил премии, так как не сделал ничего, за что она вручается.

8 сентября 2022 года президент Украины наградил госсекретаря США Энтони Блинкена орденом Ярослава Мудрого третьей степени. Эта госнаграда вручается за выдающиеся личные заслуги перед украинским государством в области государственного строительства, укрепления международного авторитета страны, развития экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, за благотворительную, гуманистическую и общественную деятельность.

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