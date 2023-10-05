В Калмыкии в ДТП с большегрузом погибли два человека
В Калмыкии большегруз столкнулся с легковым автомобилем, есть погибшие. Об этом в четверг, 5 октября, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
«4 октября, примерно в 22:40 мск, на 109-м км автодороги Р-22 «Каспий» произошло столкновение двух транспортных средств: грузового транспортного средства Volvo и автомобиля Toyota Land Cruiser Prado», — говорится в сообщении в Telegram-канале.
Два человека погибли на месте, еще двоих госпитализировали. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, сотрудники Госавтоинспекции и экстренные службы.
Обстоятельства аварии выясняются.
Ранее, 1 августа, маневровый поезд столкнулся с грузовиком в Большечерниговском районе Самарской области. Водитель грузовика погиб. После столкновения поезд сошел с рельсов.