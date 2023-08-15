Грузовой поезд столкнулся с легковушкой на Сахалине

Транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП с участием грузового поезда в Сахалинской области. Состав столкнулся с легковым автомобилем.

Авария произошла рано утром 15 августа на перегоне Холмск — Пионеры. По данным ИА SakhalinMedia, на регулируемом переезде произошло столкновение транспортных средств. Водитель легкового автомобиля скрылся с места происшествия.

Задержка поездов не зафиксирована, инфраструктура железной дороги не повреждена. Прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности движения.

1 августа маневровый поезд столкнулся с грузовиком в Большечерниговском районе Самарской области. Водитель грузовика погиб. После столкновения поезд сошел с рельсов.