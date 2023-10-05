Во Франции выставят на аукцион шляпу Наполеона Бонапарта
Двурогая шляпа (бикорн), которая принадлежала императору Наполеону I (1769–1821), будет выставлена на аукцион во Франции. Об этом 4 октября сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике французского аукционного дома Osenat.
Известно, что шляпа изготовлена не ранее 1806 года. Лот будет представлен на площадке в парижском пригороде Фонтенбло.
Торги планируют провести в следующем месяце. Начальную цену на исторический предмет гардероба аукционисты не называют.
В декабре 2021 года на аукционе Sotheby's продали уникальные диадемы, которые, как считается, носила жена Наполеона Бонапарта. Стоимость лотов составила $766 тыс.
В октябре того же года аукционный дом Bonhams выставил на торги фрагмент рукописи повести «Клиссон и Евгения» авторства Наполеона Бонапарта. Всего существует пять частей рукописи «Клиссон и Евгения».
Представители аукционного дома сообщили «Известиям», что до 1991 года рукопись принадлежала Британскому железнодорожному пенсионному фонду, а в 1991 году была продана на аукционе и попала в американскую частную коллекцию.