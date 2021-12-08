На аукционе Sotheby's продали диадемы жены Наполеона

На аукционе Sotheby's продали уникальные диадемы за $766 тыс. Драгоценности, как считается, носила жена Наполеона Бонапарта. Украшения Жозефины де Богарне имели особое значение для императорской четы, передает телеканал «Известия». Драгоценности подчеркивали монарший статус жены императора. Элементы декора диадем отсылают к античным сюжетам. Аксессуар украшен головами богов греческой мифологии.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.