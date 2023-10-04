США и Европа проявляют признаки, которые свидетельствуют об их усталости от конфликта на Украине. Об этом 4 сентября заявил экс-аналитик ЦРУ по России Джордж Биб для статьи в журнале Responsible Statecraft.

Он указал на быструю смену политической волны, когда конгресс Соединенных Штатов принял временный бюджет для финансирования правительства еще на 45 дней без помощи украинской стороне.

«Такое голосование было бы немыслимо в декабре прошлого года, когда президент Украины [Владимир] Зеленский выступил на совместном заседании конгресса», — отметил Биб.

По словам экс-аналитика ЦРУ, признаки «украинской усталости» появляются и в Европе. Он напомнил высказывания политиков разных стран на фоне зернового кризиса. Он уточнил, что президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину «с тонущим на дно утопающим», а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался от оказания помощи киевским властям.

«Тем временем крайне правая партия «Альтернатива для Германии», долгое время выступавшая против разрыва с Россией из-за конфликта на Украине, поднялась на второе место в опросах в Германии», — дополнил Биб.

Так, по его мнению, в США растут опасения, что у европейских коллег по НАТО появится желание прекратить оказывать поддержку украинской стороне. Биб подчеркнул, что переживания по поводу помощи западных стран подрывают боевой дух украинских сил и влияют на ситуацию на фронте.

«Такие события могут стать переломным моментом, в котором постепенное ослабление помощи Украине со стороны Запада приведет к <...> краху страны», — заключил он.

Ранее, 27 сентября, газета Politico также написала, что западные страны проявляют признаки нехватки вооружений для передачи Киеву и всё больше устают от украинского конфликта. Издание в пример привело то, что в Вашингтоне непримиримо настроенные республиканцы выступают против отправки дополнительной помощи.

В тот день и обозреватель Том Мокаитис в статье для The Hill указал, что всё больше доноров Украины заявляет об усталости от конфликта и всё больше людей выступает против поддержки украинской стороны.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.