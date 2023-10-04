Новак поручил провести мониторинг наценок при продаже дизеля для аграриев

Вице-премьер РФ Александр Новак в среду, 4 октября, поручил Минсельхозу совместно с регионами и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) провести мониторинг наценок при продаже дизеля для аграриев и обеспечить снижение цен. Об этом сообщается на сайте российского кабмина по итогам совещания по внутреннему рынку нефтепродуктов с руководством нефтяных компаний, представителями Минэнерго, ФАС и руководителями комитетов Госдумы по аграрным вопросам и энергетике.

Поручение последовало после того, как ФАС по результатам проверки деятельности нефтяных компаний и независимых АЗС возбудила несколько по признакам завышения цен на топливо.

Отмечается также, что участники совещания поддержали подготовленные Минэнерго и Минфином меры стабилизации внутреннего рынка топлива по введению заградительных пошлин для отдельных категорий экспортеров, придя к выводу, что такие меры сохранят экспорт только для добросовестных производителей и закроют возможности для серого экспорта.

На совещании вице-премьер отметил, что кабмин продолжает формирование системных мер по приведению топливного рынка к балансу.

Днем ранее Новак заявил «Известиям», что запрет экспорта российских нефтепродуктов, принятый правительством РФ, уже привел к снижению биржевой цены на дизель на 20%. По его словам, это снижение варьируется от 3 тыс. до 10 тыс. рублей за тонну дизельного топлива. Цены на дизель также важны для сельскохозяйственной отрасли, так как сейчас продолжается уборка урожая, заметил он.

Вице-премьер также добавил, что ФАС очень активно работает над тем, чтобы трансляция снижения биржевых цен произошла в том числе и на заправках независимых владельцев автозаправок, которые сами покупают дизель на бирже, а не производят на своих нефтеперерабатывающих заводах.

Правительство России ввело временные ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка 21 сентября. В тот же день в пресс-службе Минэнерго рассказали журналистам, что такие изменения позволят пресечь серый экспорт моторного топлива и насытить внутренний рынок. Там уточнили, что это временная мера.