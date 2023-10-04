Сезон работы фонтанов в Москве завершится 5 октября

В Москве сезон работы фонтанов завершится в четверг, 5 октября. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков в среду, 4 октября.

По его словам, которые приводит Telegram-канал столичного комплекса городского хозяйства, после отключения всех сооружений специалисты специальным раствором промоют чаши фонтанов и скульптуры. Кроме того, будут демонтировано техническое оборудование и фонари подводной подсветки. После этого начнутся мероприятия по консервации, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Бирюков добавил, что в зимнее время фонтаны будут готовить к новому сезону. На зиму фонтаны со сложными инженерными коммуникациями и декоративными элементами защищают специальными конструкциями. Кроме того, ежегодно демонтируются плавающие фонтаны на Обводном канале и Братеевском пруду. Сухие фонтаны в парках и на площадях закрывают специальными экранами.

Ранее 4 октября стало известно, что крупный фонтанный комплекс появится в подмосковном Дмитрове в 2024 году. На данный момент завершена половина работ по подведению труб водоснабжения к фонтанам. До конца текущего года будут сформированы чаши под каждый фонтан, сообщает телеканал «360».

В июле мэр столицы Сергей Собянин рассказал о реставрации и создании фонтанов в Москве. По словам чиновника, фонтаны — это визитная карточка города, потому их постоянно обновляют в ходе благоустройства, а также строят новые.