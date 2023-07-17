Собянин рассказал о реставрации и создании фонтанов в Москве

В Москве после проведения работ по благоустройству заработали несколько новых фонтанов и ряд отремонтированных. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 16 июля.

По словам чиновника, фонтаны — это визитная карточка Москвы, потому их постоянно обновляют в ходе благоустройства, а также строят новые.

Так, впервые после проведения восстановительных работ заработал небольшой фонтан в парке «Покровское-Стрешнево». Его площадь составляет свыше 100 кв. м, пишет РИАМО. По вечерам его украшает архитектурно-художественная подсветка, в его борта встроены 64 светодиодных светильника. Помимо этого, фонтан оснастили четырехступенчатой системой подготовки воды. Она аналогична воде в общественном бассейне и безопасна для людей, но не пригодна для питья, отмечает НСН.

«В числе любимых, особенно у юных москвичей, именно сухие фонтаны: отсутствие чаши на поверхности и непредсказуемое движение струй отлично подходят для детских игр», — цитирует Собянина сайт aif.ru.

В прошлом году возле спорткомплекса «Авангард» на главной аллее открыли сухой фонтан площадью 350 кв. м. Его украшает художественная подсветка, а различные композиции формируют 153 форсунки из струй высотой от двух до пяти метров, отмечает телеканал «360».

Кроме того, работает сухой фонтан на площади возле Северного речного вокзала. Состоит фонтан из двух площадок, общая площадь которых составляет 211 кв. м.

В 2018 году заработал музыкальный фонтан с автоматической системой управления в парке «Ходынское поле». Фонтан состоит из 245 форсунок, расположенных в четыре ряда, его площадь составляет 80 кв. м.

Также органично вписан в городскую среду сухой фонтан в самом коротком переулке Москвы — Лубочном. Уникальный полусухой фонтан, напоминающий монету, украшает Биржевую площадь с 2017 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

В мае заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в акватории Южного речного порта планируют построить «созидательную» набережную. По его словам, там оборудуют рекреационные маршруты, лаунж-зоны, места для культурных мероприятий. Достопримечательностью территории набережной станет Water Gate — центральный бульвар с аллеями, сухим фонтаном и собственным спуском к воде со стороны Южнопортовой улицы, пишет RT.

Весной в Подмосковье к летнему сезону подготовили почти 240 фонтанов. Рабочие почистили чаши, отрегулировали высоту струй и выполнили благоустройство территорий.