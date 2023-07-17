Реклама
Прямой эфир
Экономика
Цены на новостройки стремительно выросли за две недели
Происшествия
Аксенов сообщил о приостановке автомобильного движения на Крымском мосту
Мир
Стало известно о возможной встрече президентов России и Бразилии на саммите БРИКС
Экономика
В ЦБ поддержали законопроект Минфина об открытии филиалов иностранных банков в РФ
Мир
Трамп указал на неспособность Байдена вести дела с мировыми лидерами
Мир
В Турции предположили реакцию НАТО на непродление зерновой сделки
Общество
Синоптики спрогнозировали переменную облачность и до +27 градусов в Москве 17 июля
Мир
Беспилотники коалиции США 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии за сутки
Мир
Неустановленное заболевание поразило около тысячи жителей деревни в Египте
Экономика
ФАС подготовила законопроект об изменении ценовых индикаторов
Экономика
Лимит переводов самому себе без комиссий повысят до 30 млн
Общество
Пожар на площади 1,5 тыс. кв. м в Архангельске ликвидирован
Мир
В Австрии заявили о праве жителей принимать решение о введении санкций против РФ

Собянин рассказал о реставрации и создании фонтанов в Москве

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве после проведения работ по благоустройству заработали несколько новых фонтанов и ряд отремонтированных. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в воскресенье, 16 июля.

По словам чиновника, фонтаны — это визитная карточка Москвы, потому их постоянно обновляют в ходе благоустройства, а также строят новые.

Так, впервые после проведения восстановительных работ заработал небольшой фонтан в парке «Покровское-Стрешнево». Его площадь составляет свыше 100 кв. м, пишет РИАМО. По вечерам его украшает архитектурно-художественная подсветка, в его борта встроены 64 светодиодных светильника. Помимо этого, фонтан оснастили четырехступенчатой системой подготовки воды. Она аналогична воде в общественном бассейне и безопасна для людей, но не пригодна для питья, отмечает НСН.

«В числе любимых, особенно у юных москвичей, именно сухие фонтаны: отсутствие чаши на поверхности и непредсказуемое движение струй отлично подходят для детских игр», — цитирует Собянина сайт aif.ru.

В прошлом году возле спорткомплекса «Авангард» на главной аллее открыли сухой фонтан площадью 350 кв. м. Его украшает художественная подсветка, а различные композиции формируют 153 форсунки из струй высотой от двух до пяти метров, отмечает телеканал «360».

Кроме того, работает сухой фонтан на площади возле Северного речного вокзала. Состоит фонтан из двух площадок, общая площадь которых составляет 211 кв. м.

В 2018 году заработал музыкальный фонтан с автоматической системой управления в парке «Ходынское поле». Фонтан состоит из 245 форсунок, расположенных в четыре ряда, его площадь составляет 80 кв. м.

Также органично вписан в городскую среду сухой фонтан в самом коротком переулке Москвы — Лубочном. Уникальный полусухой фонтан, напоминающий монету, украшает Биржевую площадь с 2017 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Благо в устройство: в России хотят массово озеленять крыши домов
Какие еще эконововведения планируют власти

В мае заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал, что в акватории Южного речного порта планируют построить «созидательную» набережную. По его словам, там оборудуют рекреационные маршруты, лаунж-зоны, места для культурных мероприятий. Достопримечательностью территории набережной станет Water Gate — центральный бульвар с аллеями, сухим фонтаном и собственным спуском к воде со стороны Южнопортовой улицы, пишет RT.

Весной в Подмосковье к летнему сезону подготовили почти 240 фонтанов. Рабочие почистили чаши, отрегулировали высоту струй и выполнили благоустройство территорий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023