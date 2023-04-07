Почти 240 фонтанов подготовят к летнему сезону в Московской области
Подготовка почти 240 фонтанов к началу сезона началась в Московской области. Предполагается, что объекты подключат к концу месяца.
Рабочим предстоит почистить чаши, отрегулировать высоту струй и выполнить благоустройство территорий. Кроме того, будут заключены договоры на техническое обслуживание со специализированными организациями.
По словам министра благоустройства региона Михаила Хайкина, тестовые испытания фонтанов пройдут до 21 апреля. При благоприятных погодных условиях запуск фонтанов состоится 29 апреля. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
К расконсервации фонтанов также приступили во Владивостоке. Запуск объектов запланирован на 1 мая.