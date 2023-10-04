В Москве при взрыве самогонного аппарата пострадал человек
В квартире на западе Москвы при взрыве самогонного аппарата пострадал человек. Об этом 4 октября сообщили столичном главке МЧС.
На пульт дежурного сообщение о происшествии в одном из домов на Сколковском шоссе поступило в 17:20 мск. Пожар потушили до приезда специалистов. В результате инцидента пострадал один человек.
«По прибытии пожарно-спасательных подразделений выявлено, что в одной из квартир на третьем этаже в результате вспышки паровоздушной смеси от самогонного аппарата произошло возгорание личных вещей и мебели на площади 0,1 кв. м.», — рассказали подробности в МЧС.
Ранее, 27 мая, похожий инцидент со взрывом самогонного аппарата произошел в одном из жилых домов на улице Дикопольцева в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. В результате в здании выбило стекла, а семь припаркованных во дворе автомобилей получили повреждения. 46-летнего мужчину доставили в больницу.