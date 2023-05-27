Взрыв самогонного аппарата повредил семь машин в Комсомольске-на-Амуре

В одном из жилых домов в Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края взорвался самогонный аппарат, в результате в здании выбило стекла, а семь припаркованных во дворе автомобилей получили повреждения. Об этом 27 мая сообщило главное управление МЧС России по Хабаровскому краю.

46-летний самогонщик был доставлен в больницу с ожогами.

По данным ведомства, инцидент произошел на улице Дикопольцева в квартире на 4 этаже. Для реагирования на вызов были привлечены 14 человек и четыре единицы техники.

«Предположительно, произошел хлопок скопившихся паров спирта при использовании самогонного аппарата. Пожара удалось избежать, повреждены оконные рамы», — говорится в сообщении.

Ранее, 25 мая, во Владимирской области взорвался баллон с углекислотой (сжиженный углекислый газ). Взрыв произошел вечером в хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы. Пострадавших нет.