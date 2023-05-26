В областной больнице во Владимире взорвался баллон с углекислотой
Во Владимирской области взорвался баллон с углекислотой (сжиженный углекислый газ). Об этом сообщил 26 мая в своем Telegram-канале губернатор Александр Авдеев.
Взрыв произошел вечером 25 мая в хирургическом отделении Владимирской областной клинической больницы.
«Самое главное — пострадавших нет», — уточнил он.
Как добавили местные СМИ, в результате ЧП повреждено оборудование.
В настоящий момент правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.
Высокая концентрация углекислого газа для человека опасна потерей сознания, появлением судорог, остановкой дыхания и кровообращения.
Ранее, 8 мая, стало известно, что в Японии 49 учеников начальной школы отравились бытовым газом из-за утечки. Отмечалось, что все дети находятся в сознании, тяжесть симптомов незначительная.