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Более 50 учеников школы в Японии отравились газом из-за утечки

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Фото: Kyodo
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В начальной школе префектуры Осака 49 учеников пожаловались на плохое самочувствие, по меньшей мере восемь из них были доставлены в больницу после сообщения о запахе газа в понедельник, 8 мая, сообщили местные власти.

По данным полиции, восемь человек остаются под наблюдением врачей. Около 10:05 утра пожарные сообщили о том, что в начальной школе Камэй в городе Яо был обнаружен запах газа. Местные власти расследуют происхождение запаха, сообщило агентство Kyodo. Предположительно, причиной происшествия могла стать утечка бытового газа.

Позднее уточнялось, что число детей, пожаловавшихся на недомогание, возросло до 51. Отмечалось, что все дети находятся в сознании, тяжесть симптомов незначительная.

4 февраля в штате Огайо США произошла железнодорожная авария: грузовой состав сошел с рельсов и врезался в здание рядом с городком Ист-Палестайн. Цистерны с химикатами опрокинулись и взорвались.

В палате представителей США назвали случившееся экологической катастрофой. В 14 цистернах грузового состава транспортировали винилхлорид. Вытекшие из вагонов токсичные вещества попали в реку Огайо. Вскоре у местных жителей начались головные боли и тошнота.

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