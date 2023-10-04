Военный сравнил готовность российский и западной техники к боевым действиям зимой

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что российская техника лучше западной приспособлена к осенне-зимнему сезону, поскольку является более неприхотливой.

В беседе с Lenta.Ru в среду, 4 октября, специалист отметил, что погодные условия способны значительно осложнить боевые действия с обеих сторон.

«Зимой случаются оттепели, а на Украине чернозем, там всё вязнет. Вязнут и танки, и боевые машины пехоты, колесные, гусеничные», — пояснил Дандыкин.

Он напомнил, что дороги в местах боевых действий есть не везде, проселочные дороги могут стать для техники серьезным испытанием.

По словам военного, одной из главных проблем западной техники является ее вес: она достаточно тяжелая, из-за чего быстрее вязнет в непростом грунте. Кроме того, она более требовательна в обслуживании.

Дандыкин напомнил, что зимой вся российская техника перезаправляется на масло — заправку, соответствующую сезону. Кроме того, проверяется ее работоспособность, потому она в любом случае более приспособлена к непростым погодным условиям, она более неприхотлива, в особенности бронетехника.

«А, например, если танк Abrams или Challenger съедет с дороги в кювет, понадобятся эвакуационные машины», — заключил военный.

3 октября координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что у ВСУ есть в запасе от шести до восьми недель, чтобы продолжить попытки контрнаступления до ухудшения погодных условий.

В тот же день британская газета Telegraph со ссылкой на неназванного высокопоставленного военного сообщила, что Великобритания отправила на Украину всё вооружение, которое смогла предоставить. По его словам, страна больше не сможет себе позволить передавать оружие ВСУ, сообщает телеканал «360». Он призвал другие страны взять на себя больше обязательств по поддержке ВСУ.

В тот же день зарубежные СМИ обратили внимание на проблемы с поставками вооружений для ВСУ со стороны Евросоюза. Европейский чиновник заявил, что ЕС больше не сможет отправлять оружие на Украину из своих запасов. По его словам, союз «уже отдал всё, что можно было без угрозы собственной безопасности», пишет RT.

В конце сентября обозреватель Forbes Дэвид Экс заявил, что советские вертолеты Ка-27 и корабли проекта 1124 в составе российского Черноморского флота могут быть эффективны в борьбе с ВСУ и уничтожать дроны противника до проникновения на стоянки флота. По его словам, вертолет и корабль дополняют друг друга, прикрывая слепые зоны, отмечает телеканал «Звезда».

25 сентября глава МИД Германии Анналена Бербок рассказала, что Берлин поставлял Украине вооружение без подходящих снарядов. Бербок также заявила, что поставляемое оружие необходимо передавать вместе с боеприпасами для него, объяснив задержки в поставках необходимостью дополнительного согласования.

С начала конфликта Германия потратила примерно €5,2 млрд на военную помощь украинской стороне.

23 сентября на Украину была доставлена первая партия американских танков Abrams. В ближайшие месяцы на Украину будут поставлены еще танки, пишет сайт kp.ru.

Американский генерал Марк Хертлинг ранее отмечал, что Abrams может и взорваться из-за неправильного обращения с двигателями. Он подчеркнул, что для обслуживания танковых турбин необходим гораздо более подготовленный персонал, нежели для обслуживания дизельных двигателей, сообщает НСН.

Тогда же бывший депутат бундестага Ян ван Акен призвал Германию и ряд других западных стран прекратить поставки оружия Украине. Политик считает, что сейчас важнее инвестировать в мирные переговоры.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.