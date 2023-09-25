ФРГ признала поставки неработающей техники на Украину

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что часть вооружений, которые Берлин ранее передал Украине, устарела или не работала. Об этом она сообщила в интервью телеканалу CNN.

«Некоторые наши системы уже устарели, про некоторые мы с самого начала знали, что они не работают, и говорили про это», — сказала Бербок.

Бербок также заявила, что поставляемое оружие необходимо передавать вместе с боеприпасами для него, объяснив задержки в поставках необходимостью дополнительного согласования. По ее словам, некоторое оборудование, отправленное Берлином, могло не работать из-за того, что вместе с ним не поставили соответствующие боеприпасы.

Она также отметила, что ФРГ пока не передала Киеву тактические ракеты Taurus в том числе из-за необходимости проверить их работоспособность.

«Я не могу сказать, когда мы передадим Taurus. Они настолько сложны, что мы должны прояснить все детали: как они будут работать, кто будет ими управлять. Я понимаю, что у Украины времени мало, но когда мы что-то передаем, это должно работать», — заявила она.

Бербок добавила, что необходимо прояснить все детали и выяснить, кто именно может ими управлять, «это занимает время».

Ранее, 23 сентября, бывший депутат бундестага Ян ван Акен призвал Германию и ряд других западных стран прекратить поставки оружия Украине. Политик считает, что сейчас важнее инвестировать в мирные переговоры.

22 сентября немецкие СМИ сообщили, что с начала конфликта Германия потратила примерно €5,2 млрд на военную помощь украинской стороне. В эту сумму вошли военные материалы и поставки от промышленности.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.