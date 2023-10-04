Задержанный мэр Кизилюрта Магомедов подозревается в связях с террористами
Миллионы рублей, оружие и несколько сейфов с драгоценностями были обнаружены в ходе обыска у мэра города Кизилюрт в Дагестане Магомеда Магомедова. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков 4 октября выяснил все детали.
«Этот четырехэтажный особняк с мансардой в центре Махачкалы принадлежит скромному дагестанскому чиновнику. Во дворе — люксовый внедорожник», — рассказал он.
По словам журналиста, во время обыска в доме нашли холодильник, наполненный банками с черной икрой, стоимость которых начинается от 50 тыс. рублей. Также были обнаружены дорогие ювелирные изделия, бриллианты, брендовые часы и другие предметы роскоши. В сейфах мэра следователи нашли винтовки, автоматы и боеприпасы к ним. Часть оружия хранилась без документов.
Политолог, директор центра стратегических инициатив и политических технологий «Вектор» Ханжан Курбанов добавил, что всё убранство свидетельствует о том, что человек достаточно хорошо зарабатывал.
«Мне важно, какие у него связи с террористическим подпольем, и второе — коррупционная составляющая», — поделился он.
Как отметил Солодков, у правоохранителей имеются сведения о связи Магомедова с террористами. Его могут обвинить в пособничестве бывшему лидеру бандитского подполья Дагестана Ибрагиму Гаджидадаеву.
«Чиновник брал уголовников в свою личную охрану и фактически создал целую банду головорезов», — сказал он.
Расследование в отношении Магомедова, задержанного сотрудниками ФСБ 2 октября, может касаться хищения бюджетных средств в 2012–2021 годах. Как выяснили «Известия», у казначейства, счетной палаты республики, а также Счетной палаты России были вопросы к региональному ведомству по расходованию бюджетных средств.
Так, в 2018 году казначейство Дагестана указало, что годом ранее местное министерство спорта приобрело служебный автомобиль, стоимость которого превышала установленные нормативы более чем в три раза: вместо 500 тыс. рублей машина была куплена за 1,6 млн рублей.