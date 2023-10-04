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«Известия» узнали возможные причины задержания мэра Кизилюрта

Источник «Известий»: задержание мэра Кизилюрта может быть связано с коррупционной деятельностью
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Фото: Администрация городского округа «город Кизилюрт»
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Задержание мэра дагестанского города Кизилюрт Магомеда Магомедова может быть связано с его работой на посту министра физической культуры и спорта региона. Об этом сообщил источник «Известий».

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Расследование в отношении мэра Кизилюрта, задержанного сотрудниками ФСБ 2 октября, может касаться хищения бюджетных средств в 2012–2021 годах. В этот период Магомедов занимал пост министра физической культуры и спорта Дагестана. Как выяснили «Известия», у казначейства, счетной палаты республики, а также Счетной палаты России были вопросы к региональному ведомству по расходованию бюджетных средств.

Так, например, в результатах проверки Счетной палаты РФ 2016 года отмечалось, что 95% всех выявленных нарушений в расходах республики относились к финансированию спортивных и административных структур. В частности, ведомство так и не нашло футбольного поля в республике, которое должно было быть введено в эксплуатацию за федеральные средства.

В 2018 году казначейство Дагестана указало, что годом ранее местное министерство спорта приобрело служебный автомобиль, стоимость которого превышала установленные нормативы более чем в три раза: вместо 500 тыс. рублей машина была куплена за 1,6 млн.

В 2019 году счетная палата Дагестана также нашла в регионе недофинансированные позиции. В частности, не было обеспечено финансирование расходов на корректировку проектно-сметной документации на строительство спортивного комплекса в Махачкале на сумму 9,9 млн рублей, предусмотренное госпрограммой региона.

Управляющий партнер адвокатского бюро «РИ-консалтинг» Роман Воронин предположил, что, исходя из биографии задержанного, он может быть привлечен к ответственности в рамках дела о коррупции. Также это могут быть превышение должностных полномочий, злоупотребление должностными полномочиями и еще целый ряд статей, отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Неспортивное поведение: за что задержан мэр Кизилюрта и экс-министр

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