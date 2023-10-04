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Глава Минфина Силуанов сообщил о росте пенсий россиян на 7,5% в 2024 году

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В рамках проекта бюджета на 2024–2026 годы предусматривается повышении пенсии, средний уровень составит 23 244 рубля. Об этом 4 октября сообщил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Индексация пенсий, об этом тоже неоднократно говорилось. В следующем году пенсии будут проиндексированы на прогнозируемый в текущем году уровень инфляции — это 7,5%. И средний размер такой пенсии составит 23 244 рубля», — сказал министр на парламентских слушаниях по проекту бюджета на следующую трехлетку в Совете Федерации РФ.

Силуанов отметил, что общий объем расходов на данные выплаты будет равен почти 600 млрд рублей, а совокупность единого пособия превысит 4 трлн рублей.

Предусматривается, что материнский капитал получат более 4 млн семей. Для этого будет выделено 1,6 трлн рублей. Помимо этого, государство направит средства на жилищную помощь многодетным семьям. Также свыше 100 млрд рублей предусмотрено для поддержки малоимущих граждан в рамках социального контракта.

Экономист, директор по коммуникациям и КСО компании BitRiver Андрей Лобода в разговоре с «Известиями» назвал хорошим знаком то, что что Минфин в первую очередь при проектировании бюджета думает об исполнении социальных задач. Эксперт указал, что любое повышение пенсий — важное и знаковое событие, проявляющее человечность государства в адрес людей.

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До этого, 29 сентября, сообщалось, «Известия» изучили доклад Счетной палаты, согласно которому в первом полугодии 2023-го реальные начисленные пенсии увеличились на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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