Нидерландская компания представила высокоскоростную частную подлодку

Компания из Нидерландов U-Boat Worx представила высокоскоростную частную сумбарину под названием Super Sub на яхт-шоу в Монако, сообщило во вторник, 3 октября, научно-популярное издание New Atlas.

По данным портала, судно стоимостью $5,4 млн вмещает трех пассажиров, включая пилота. Длина субмарины составляет 6,5 м, она обладает вытянутой формой и двигателями мощностью 100 кВт.

Отмечается, что транспортное средство способно развивать скорость в 10 узлов (18,5 км/ч), совершать неглубокие погружения до 300 м в глубину, резкие повороты и подъемы из воды под углом до 45 градусов. Бортовой батареи хватит на восемь часов, а система жизнеобеспечения может работать не менее 96 часов, заявляют разработчики.

Разработка субмарины велась примерно два года, на данный момент судно было построено в единственном экземпляре, отмечает New Atlas.

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