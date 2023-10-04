В вузах России с 1 сентября 2025 года будет внедрена новая система образования
В вузах России с 1 сентября 2025 года будет внедрена новая система высшего образования. Об этом 4 октября заявил замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев.
«<...> к этому моменту [1 сентября 2025 года] должны быть разработаны не только новый макет, но и на основании этого макета утверждены новые федеральные образовательные стандарты», — сказал Афанасьев в ходе заседания комитета по науке и высшему образованию в Госдуме.
Он уточнил, что новые стандарты будут разработаны для укрупненных групп специальностей и обеспечат гибкость образовательных программ. При этом в них будет выделено «фундаментальное ядро, обязательное для каждого направления».
Ранее, 2 октября, «Известия» рассказали о том, как всё большее количество абитуриентов предпочитает колледжи вузам и университетам, а также о новом формате обучение, который всё чаще используют учебные учреждения. Так, колледжи теперь делают упор на практику вместо лекций.