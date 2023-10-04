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Великобритания и Ирландия примут Евро-2028 после отказа Турции

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Великобритания и Ирландия совместно примут чемпионат Европы по футболу 2028 года (Евро-2028). Об этом 4 октября сообщил телеканал «Би-би-си».

Обе страны получат право на проведение турнира из-за отказа Турции бороться за организацию соревнований. Вместо этого Турция планирует совместно с Италией принять чемпионат Европы в 2032 году. Других кандидатов на проведение обоих турниров нет.

Заявки на проведение чемпионатов Европы должен 10 октября утвердить исполком Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Англия в 1996 году принимала чемпионат Европы. Италия организовывала турниры в 1968 и 1980 годах. Обе страны также провели часть матчей Евро-2020. Турция же впервые примет у себя европейский чемпионат по футболу.

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Ранее, 28 июля, сообщалось, что Итальянская федерация футбола (ИФФ) и Турецкая футбольная федерация (ТФФ) попросили объединить их заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года.

12 апреля Великобритания подала совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году.

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