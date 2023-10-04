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Появилось видео обысков в доме мэра Кизилюрта Магомедова

В доме мэра Кизилюрта Магомедова нашли ящики с икрой, оружие и драгоценности
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Правоохранители провели обыски в доме мэра Кизилюрта Магомеда Магомедова, ранее занимавшего пост главы минспорта Дагестана, видео есть в распоряжении «Известий».

Как следует из кадров, силовики вскрыли двери в особняк Магомедова специнструментами. В ходе следственных действий изъято большое количество оружия, а также документы. Правоохранители обнаружили ящики с черной икрой, драгоценности, денежные средства и паспорта.

По данным следствия, фигурант причастен к совершению тяжких и особо тяжких преступлений. В их совершении подозреваются начальник управления физической культуры, спорта и повестки резерва министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, а также неустановленные лица.

Магомедов и Махачев по завершении обысков задержаны и конвоированы на вертолете в Москву для проведения дальнейших следственных мероприятий.

Магомедова в республике связывают с криминалом. В интернете неоднократно распространялись сведения о его возможной причастности не только к коррупции в период нахождения в должности главы Гергебельского района и министра спорта Дагестана, но и в пособничестве бывшему лидеру бандподполья региона Ибрагиму Гаджидадаеву. Задержание Магомедова уже вызвало положительный отклик общественности.

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Расследование в отношении мэра Кизилюрта, задержанного сотрудниками ФСБ 2 октября, может касаться хищения бюджетных средств в 2012–2021 годах. Как выяснили «Известия», у казначейства, счетной палаты республики, а также Счетной палаты России были вопросы к региональному ведомству по расходованию бюджетных средств.

В частности, в 2018 году казначейство Дагестана указало, что годом ранее местное министерство спорта приобрело служебный автомобиль, стоимость которого превышала установленные нормативы более чем в три раза: вместо 500 тыс. рублей машина была куплена за 1,6 млн рублей.

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