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Захарова назвала причину сохранения безвизового режима для украинцев

Захарова: РФ сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям
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Фото: TASS/Zuma
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Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что Россия сохраняет безвизовый режим для граждан Украины по гуманитарным соображениям. Так, в среду, 4 октября, во время брифинга она прокомментировала введение киевским режимом виз для россиян.

«Российская сторона неоднократно заявляла, что не будет идти тем же путем, не будет уподобляться киевскому режиму и отыгрываться на простых людях, заинтересованных в поддержании родственных, духовных связей. Исходя из этой гуманитарной логики, безвизовый режим будет сохранен», — отметила она.

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1 июля 2022 года украинские власти запретили российским гражданам въезд в страну без виз. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.

26 октября 2022 года в проекте указа президента РФ Владимира Путина, разработчиком которого выступает российский МИД, сообщалось, что граждане Украины смогут въезжать на территорию России без виз, несмотря на прекращение действия соглашения со стороны Киева.

31 июля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук отметил, что Россия не собирается отыгрываться на простых украинцах и чинить препятствия человеческим контактам за введение Киевом визового режима. Он отметил очевидность того, что решение Киева было направлено на разрыв гуманитарных связей между жителями двух стран.

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