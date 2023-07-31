В МИД РФ пообещали не отыгрываться на украинцах за визовый режим для россиян
Отыгрываться на простых украинцах и чинить препятствия человеческим контактам за введение Киевом визового режима Россия не намерена, заявил 31 июля директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
Он отметил очевидность того, что решение Киева о выходе из двустороннего соглашения о безвизовых поездках граждан России и Украины было направлено на разрыв гуманитарных связей между жителями наших стран.
«Россия в отличие от режима Зеленского не отыгрывается на простых украинцах и не намерена чинить препятствия поддержанию человеческих контактов. Задача киевского режима — максимально затруднить и даже прекратить любое общение между ними», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
Полищук добавил: если люди продолжат свободно общаться, ездить друг к другу, то кормить украинский народ фейками про Россию и россиян не получится. Дипломат напомнил, что наши народы крепко связывают общая история, духовные и культурные ценности.
«Разорвать эти нити невозможно, как бы этого ни хотелось Киеву и его западным покровителям», — заключил он.
1 июля 2022 года украинские власти запретили российским гражданам въезд в страну без виз. В МИД Украины сообщили, что получить украинскую визу россияне смогут в визовых центрах восьми городов и в третьих странах. При этом уточнялось, что даже при наличии визы в поездке может быть отказано.
26 октября 2022 года в проекте указа президента РФ Владимира Путина, разработчиком которого выступает российский МИД, сообщалось, что граждане Украины смогут въезжать на территорию России без виз, несмотря на прекращение действия соглашения со стороны Киева.