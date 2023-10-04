В Москве прошедшая ночь стала самой теплой за последние 57 лет

В ночь с 3 на 4 октября в Москве температура на базовой метеостанции ВДНХ не опускалась ниже +12,9 градуса, что делает эту ночь самой теплой с 1966 года. Об этом в среду, 4 октября, сообщил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Такое тепло в темное время суток, как случилось сегодня на ВДНХ, было 57 лет назад», — написал он в своем Telegram-канале.

В Тушино температура опускалась не ниже +11,9 градуса, а на Балчуге — ниже +13,2 градуса. Такие ночные температурные показатели соответствуют летней климатической норме.

Однако прошедший теплый день стал заключительным перед похолоданием. Так, начиная с четверга начнется заток первой порции арктического холода, который выйдет на пик в предстоящие выходные и начале следующей неделе, уточнил эксперт.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве из-за дождей, которые пойдут с пятницы, начнется сильнейший листопад. При этом в четверг также ожидаются дожди, однако они будут небольшими, уточнил он.