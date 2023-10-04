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Экономист предупредила россиян о новых правилах оплаты ЖКХ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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С октября в силу вступили новые правила оплаты жилищно-коммунальных услуг. Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений Государственного университета управления Наталья Казанцева 4 октября рассказала, на что стоит обратить внимание гражданам, чтобы избежать переплат.

Так ранее нормы Гражданского кодекса не содержали четкого регламента касательно общего имущества собственников. Теперь же, если по вине кого-то из собственников возникли новые затраты на содержание общедомового имущества, то оплачивать их будет не управляющая компания, а сам нарушитель. К таким случаям относят акты вандализма в подъездах, лифтах, загрязнение поверхностей (пола, потолка, стен), осознанное засорение мусоропроводов.

«Раньше управляющим компаниям приходилось устранять эти поломки за свой счет. Теперь же появилась возможность возмещать убытки за счет виновников, если, конечно, их вина будет доказана», — рассказала Казанцева в беседе с агентством «Прайм».

Искать нарушителей планируют при помощи камер видеонаблюдения. При этом, отметила экономист, новые правила не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов.

«Нововведения не должны стать поводом для необоснованного повышения сборов со стороны УК по статьям, не предусмотренным тарифным регулированием. Затягивать процесс устранения поломок компания тоже не имеет права», — резюмировала Казанцева.

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27 сентября сообщалось, что законопроект о совершенствовании механизма противодействия незаконным подключениям к водоснабжению и канализации поддержало правительство. Это значит, что в РФ могут поднять штраф за незаконное подключение к канализации и водопроводу.

24 сентября юрист в сфере ЖКХ Сергей Сергеев в разговоре с «Известиями» объяснил, что ответственность за обрушение труб на парковке ЖК в Москве зависит от того, сколько лет прошло с момента сдачи в эксплуатацию дома. По его словам, если прошло менее пяти лет, ответственность возлагается на застройщика. В свою очередь, управляющая организация должна привести всё в порядок.

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