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Юристы рассказали об ответственности за обрушение труб на парковке ЖК в Москве

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Фото: РЕН ТВ
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На кого ляжет ответственность за обрушение труб на парковке ЖК в Москве, зависит от того, сколько лет прошло с момента сдачи в эксплуатацию дома. Такое заключение сделал юрист в сфере ЖКХ Сергей Сергеев в разговоре с «Известиями» 24 сентября.

По его словам, если прошло менее пяти лет, то ответственность возлагается на застройщика. В свою очередь, управляющая организация должна привести всё в порядок: закрепить трубы, провести необходимые работы, считает он.

«Этот вопрос достаточно интересный: к кому должны быть обращены требования. Скорее всего, к управляющей организации. И потом уже (необходимо) привлечь к ответственности застройщика в рамках гарантийных обязательств», — сказал юрист.

Сергеев отметил, что в рамках своих обязанностей управляющая организация должна обеспечивать надлежащее содержание многоквартирного дома. В ее обязанности в том числе входит проверка инженерных систем. Если застройщик что-то сделал некачественно, то именно управляющая организация должна была это предотвратить и не допустить ущерба для собственников.

«Для собственников управляющая организация будет тем лицом, которое будет отвечать», — резюмировал он.

По мнению юриста по недвижимости Елены Рудаковой, ответственность за произошедшее в данном случае может быть различной.

«Если будут обнаружены недостатки при строительстве, эта ответственность может быть административной. Если же были нарушены какие-то нормы, то на организацию может быть наложен штраф. Если были повреждены чужие вещи, был причинен реальный ущерб, в частности, как в нашей ситуации, были повреждены автомобили, то ответственность будет еще и материальная», — пояснила она.

Также юрист отметила, что уголовная ответственность может наступить в том случае, если ущерб был значительный либо он был причинен жизни и здоровью людей.

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Ранее в этот день стало известно, что на парковке жилого комплекса на западе Москвы трубы обрушились на автомобили. Инцидент произошел в ЖК «Хорошевский», по меньшей мере два автомобиля получили серьезные повреждения. По предварительным данным, причиной обрушения стал некачественный монтаж коммуникаций.

По информации Telegram-канала Mash, пострадавших в результате инцидента нет, но десятки машин заблокированы на парковке.

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