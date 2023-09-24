Трубы обрушились на автомобили на парковке ЖК в Москве

Трубы обрушились на автомобили на парковке жилого комплекса на западе Москвы. Об этом в воскресенье, 24 сентября, сообщил источник «Известий».

Инцидент произошел в ЖК «Хорошевский», по меньшей мере два автомобиля получили серьезные повреждения.

По предварительным данным, причиной инцидента стал некачественный монтаж коммуникаций.

По информации Telegram-канала Mash, в результате инцидента никто не пострадал, однако несколько десятков машин оказались заблокированными на парковке.

В конце августа парковку многоквартирного дома в столице залило кипятком из-за прорыва труб. Жители дома были эвакуированы на время аварийных мероприятий.