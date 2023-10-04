Премьер Нигера обвинил Францию в подготовке убийств политиков страны

Премьер-министр Нигера Али Махаман Ламин Зейн, назначенный на пост мятежниками после военного переворота, обвинил Францию в подготовке покушений на новых министров и других деятелей страны. Об этом в среду, 4 октября, он заявил в интервью Al-Jazeera.

«Франция наряду с другими нашими врагами подготовила план убийства выдающихся министров и представителей руководства страны», — цитирует слова премьера ТАСС.

По его словам, Франция использует свои ресурсы для дестабилизации ситуации в стране.

Ранее, 24 сентября, Нигер закрыл воздушное пространство для французских самолетов. При этом государство позволяет нахождение в своем воздушном пространстве любых коммерческих рейсов разных стран, однако на Францию это разрешение больше не распространяется.

Перед этим, 6 сентября, военный совет Нигера потребовал, чтобы Франция установила график вывода части войск из страны. Речь идет о военнослужащих, которые участвуют в контртеррористической операции «Бархан», в рамках которой Нигер предоставляет французской армии передовую авиабазу в Ниамее для борьбы с экстремистами в Сахеле.

Несколькими днями ранее, 3 сентября, Верховный суд Нигера лишил посла Франции Сильвена Итте дипломатической неприкосновенности и одобрил его высылку из страны. До этого, 25 августа, дипломата вызвали в МИД, но он от поездки отказался. Премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн назвал решение Итте оскорбительным актом.

26 июля в Нигере произошел военный переворот, в результате которого был свергнут президент Мохамед Базум, придерживавшийся профранцузских взглядов. Генерал армии Абдурахман Чиани провозгласил себя новым главой государства.