Реклама
Прямой эфир
Мир
В Киеве заявили об отсутствии предложений от НАТО об уступках территорий
Мир
Эрдоган назвал атаку в Анкаре последним вздохом террористов
Мир
В Варшаве перед выборами прошел массовый марш оппозиции
Происшествия
Один человек умер от инфаркта во время пожара в дагестанском селе Хутрах
Мир
Боррель впервые лично встретился с новым главой МО Украины Умеровым
Интернет и технологии
Двухфакторная аутентификация на «Госуслугах» стала обязательной с 1 октября
Мир
Партия экс-премьера Словакии Фицо победила на парламентских выборах
Общество
В Сочи прогнозируют смерчи над морем
Мир
Фицо пообещал поддержать переговоры по Украине в случае победы на выборах
Спорт
Андреева обыграла 11-ю ракетку мира Крейчикову на турнире в Пекине
Происшествия
В селе Дагестана ввели режим ЧС после крупного пожара
Общество
Москвичей предупредили о возможном первом снеге в октябре
Армия
Российские войска поразили склад вооружения ВСУ в Николаевской области
Армия
Боец бригады «Волки» рассказал об уничтожении танка и взятии в плен боевика ВСУ

Суд заключил под стражу на два месяца главу Печоры Валерия Серова

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сыктывкарский городской суд Республики Коми на заседании 1 октября заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, задержанного по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия. Серов заключен под стражу на срок два месяца — по 29 ноября 2023 года.

Постановление в законную силу не вступило.

Предварительно установлено, что Серов вместе с другим лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 4 млн рублей за совершение действий в пользу последнего, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.

Наличный досмотр: за что экс-борца с коррупцией осудили на восемь лет
Следствие доказало, что один из руководителей питерской таможни Максим Розсыпало брал взятки за поблажки импортерам

Правоохранительные органы заинтересовались чиновником в том числе после одного из репортажей «Известий» о коммунальной катастрофе в городе: в подъездах домов были глыбы льда, а также протекали трубы. Тогда мэр возложил ответственность за такое состояние жилья на самих жителей.

15 января корреспондент «Известий» отправился в администрацию города Печора к Серову, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, в которых из-за морозов полопались гнилые трубы. После некоторых препирательств глава города нашел возможность ответить на запрос корреспондента и несколько раз повторил, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома № 47 по улице Западной.

Кроме того, Серов перешел на оскорбления корреспондента «Известий».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023