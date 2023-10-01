Суд заключил под стражу на два месяца главу Печоры Валерия Серова

Сыктывкарский городской суд Республики Коми на заседании 1 октября заключил по стражу главу МР «Печора» Валерия Серова, задержанного по подозрению в коррупции. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Таким образом, удовлетворено ходатайство следствия. Серов заключен под стражу на срок два месяца — по 29 ноября 2023 года.

Постановление в законную силу не вступило.

Предварительно установлено, что Серов вместе с другим лицом, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере 4 млн рублей за совершение действий в пользу последнего, в том числе за предоставление возможности выполнения работ по муниципальным контрактам на ремонт, благоустройство, обустройство объектов и мест общего пользования в городе.

Правоохранительные органы заинтересовались чиновником в том числе после одного из репортажей «Известий» о коммунальной катастрофе в городе: в подъездах домов были глыбы льда, а также протекали трубы. Тогда мэр возложил ответственность за такое состояние жилья на самих жителей.

15 января корреспондент «Известий» отправился в администрацию города Печора к Серову, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, в которых из-за морозов полопались гнилые трубы. После некоторых препирательств глава города нашел возможность ответить на запрос корреспондента и несколько раз повторил, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома № 47 по улице Западной.

Кроме того, Серов перешел на оскорбления корреспондента «Известий».