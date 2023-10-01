Появились подробности задержания мэра Печоры Валерия Серова

По делу мэра Печоры Валерия Серова, которого накануне, 30 сентября, задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, появились новые детали.

Так, по информации Telegram-канала «112», сумма взятки, полученной мэром, составила 4 млн рублей. Уточняется, что он действовал вместе со своим экс-заместителем Андреем Канищевым. Деньги они получили от местного предпринимателя Олега К.

По данным «Известий», К. является родственником жены Андрея Канищева. Бизнесмен — один из крупных подрядчиков местной администрации, с которой они составили контракты по благоустройству города на сумму около 40 млн рублей.

Кроме того, в этот же день стало известно, что следствие требует задержать мэра.

«Материал по ходатайству у следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу поступил в суд», — говорится в сообщении Сыктывкарского городского суда на странице «ВКонтакте».

Правоохранительные органы заинтересовались чиновником после одного из репортажей «Известий» о коммунальной катастрофе в городе — в подъездах домов были глыбы льда, а также протекали трубы. Тогда мэр возложил ответственность за такое состояние жилья на самих жителей.

15 января корреспондент «Известий» отправился в администрацию города Печора к Серову, чтобы предложить ему проинспектировать несколько домов, в которых из-за морозов полопались гнилые трубы. После некоторых препирательств глава города нашел возможность ответить на запрос корреспондента и несколько раз повторил, что ему не за что испытывать стыд перед жильцами дома 47 по улице Западной.

Кроме того, Серов перешел на оскорбления корреспондента «Известий».