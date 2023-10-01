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Орбан поздравил Фицо с победой на выборах в парламент Словакии

Орбан назвал Фицо патриотом и поздравил с победой на выборах в парламент Словакии
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Фото: REUTERS/Bernadett Szabo
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан поздравил экс-премьера Словакии Роберта Фицо и его партию «Курс — социальная демократия» (Smer) с победой на парламентских выборах в стране. Свое обращение к Фицо он написал на странице в соцсети X (бывш. Twitter).

«Угадайте, кто вернулся! Поздравляю Роберта Фицо с его неоспоримой победой на парламентских выборах в Словакии. Всегда приятно работать с патриотом. С нетерпением этого жду!» — отметил Орбан.

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Ранее в этот день Smer одержала победу на выборах по итогам подсчета боле 99% бюллетеней. Левоцентристская партия Фицо в результате голосования получила 22,94% голосов избирателей.

До этого, 30 сентября, бывший депутат парламента Словакии Петр Марчек заявил «Известиям», что, если Smer победит на выборах, страна сможет наладить отношения с Россией. По его мнению, в случае улучшения отношений с Россией экономическая ситуация в стране улучшится. Он отметил, что предыдущие три правительства Игора Матовича, Эдуарда Хегера и Людовита Одора занимали проамериканскую позицию. Марчек считает, что всё, что делало правительство страны до сих пор, было не в пользу словаков.

25 сентября сообщалось, что парламентские выборы в Словакии могут изменить политику страны по Украине. По данным опроса, фаворит предвыборной кампании — лидер партии SMER Фицо, который открыто обещал прекратить любую поддержку Киева.

Досрочные парламентские выборы в Словакии прошли 30 сентября. К участию были допущены 25 политических объединений: 24 партии и одна коалиция. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать не 5% голосов, коалициям — не менее 7%.

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