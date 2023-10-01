В селе Дагестана ввели режим ЧС после крупного пожара

В дагестанском селе Хутрах ввели режим чрезвычайной ситуации из-за крупного пожара, в результате которого сгорело около 20 строений. Об этом в воскресенье, 1 октября, сообщили в пресс-службе администрации Цунтинского района республики.

В результате чрезвычайного происшествия местные жители собирают уцелевшее имущество. Кроме того, в селе начала работу комиссия по оценке ущерба, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Ранее, 30 сентября, стало известно, что в дагестанском селе произошел сильный пожар, который благодаря совместным действиям спасателей и местных жителей удалось локализовать.

На опубликованных кадрах видно, что огонь распространился на несколько построек. От некоторых из них уже остались одни руины, металлические конструкции других обрушились.