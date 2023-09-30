Огонь охватил десятки зданий в дагестанском селе
В селе Хутрах Цунтинского района Дагестана вспыхнул пожар. Об этом 30 сентября сообщило главное управление МЧС России по республике.
По данным ведомства, огнем охвачено около 20 строений. Пожар тушат силы МЧС и местные жители.
В 19:07 в республиканском правлении МЧС сообщили о локализации пожара.
Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Цунтинского района, сообщили в надзорном ведомстве Дагестана. Он даст оценку соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности.
Ранее, 15 сентября, произошел пожар в многоэтажном доме после взрыва газа в Махачкале. Площадь пожара составила 600 кв. м. Огнем оказалась охвачена кровля пятиэтажного здания, имелись разрушения несущих конструкций.