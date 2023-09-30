Опубликованы кадры с места пожара в дагестанском селе

В селе Хутрах Цунтинского района Дагестана 30 сентября произошел сильный пожар.

На опубликованных кадрах видно, что огонь распространился на несколько построек. От некоторых из них уже остались одни руины, металлические конструкции других обрушились.

Ранее в этот день главное управление МЧС России по Дагестану сообщило, что огонь охватил около 20 построек. Пожар тушат спасатели и местные жители. Сообщалось о локализации возгорания.

До этого, 15 сентября, произошел пожар в многоэтажном доме после взрыва газа в Махачкале. Площадь пожара составила 600 кв. м. Огнем оказалась охвачена кровля пятиэтажного здания, имелись разрушения несущих конструкций.