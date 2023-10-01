В Ливии раскрыли лицемерие Запада в отношениях с Каддафи

Запад лицемерно обвинял Муаммара Каддафи в уничтожении десятков тысяч ливийцев. Об этом в беседе с «Известиями» заявил бывший министр информации Ливии Мусса Ибрагим Каддафи.

Он отметил, что в начале 2011 года, когда в Египте и Тунисе произошли политические беспорядки, Ливия была стабильным и безопасным местом. На протяжении 41 года там не фиксировалось никаких потрясений. Ливия имела один из самых значимых индексов человеческого развития на всем Африканском континенте.

По словам Муссы Каддафи, Запад использовал агентов Ливийской исламской боевой группы, которая прошла обучение в Афганистане и была вооружена НАТО.

«Они используют эту группу, чтобы разжечь очаги того, что они называют гражданскими беспорядками, в некоторых местах Ливии. И быстро, очень быстро, в течение недели они заявили, что мы убили правительство Ливии, 10 тыс. мирных жителей, из которых 8 тыс. — женщины, и что мы бомбардировали целые кварталы Триполи, и что мы импортировали тысячи африканских наемников, чтобы убивать всех наших людей», — сказал он.

Как подчеркнул экс-министр информации Ливии, впоследствии эти обвинения оказались ложными. В связи с этим Запад решил самостоятельно напасть на страну, поскольку правительство легко побеждало в небольших очагах конфликта внутри страны. Также указ 1973 года позволил НАТО напасть на гражданские и военные объекты, убив более 60 тыс. ливийцев.

Он вспоминает, что, будучи переговорщиком Ливии в этот период, требовал отправить в Ливию миссию по установлению фактов убийств, а также провести национальную конференцию, чтобы ливийцы сели за стол без оружия и путем диалога решили любые проблемы.

«Запад отказался посылать миссию по установлению фактов, в течение недель и месяцев они отказывались интервьюировать Африканский союз и решить вопрос мирно, потому что они рассматривали это как отличную возможность уничтожить Ливию и Каддафи», — заключил Мусса Каддафи.

Бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи был свергнут в августе 2011 года после шести месяцев гражданской войны. 20 октября 2011 года в ходе штурма, который сопровождался ударами авиации НАТО, и ареста силами Национального переходного совета Каддафи получил многочисленные ранения, от которых впоследствии скончался.

В декабре 2011 года МИД РФ обнародовал доклад о состоянии прав человека за рубежом, в котором особенно сильной критике подвергается внешняя и внутренняя политика США — в частности, говорится, что главной целью альянса было убийство лидера страны Муаммара Каддафи.

Еще в 2020 году сенатор Алексей Пушков заявил, что появлявшиеся в американской прессе обвинения Каддафи в геноциде собственного населения были фейковыми.

После свержения и убийства Каддафи в Ливии продолжились вооруженные конфликты между различными группировками. В стране до весны 2021 года было двоевластие: на востоке заседал избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столичном Триполи, — сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия.