Пожар в дагестанском селе Хутрах полностью ликвидирован

Спасатели завершили полную ликвидацию пожара в селе Хутрах в Дагестане. Об этом 1 октября сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

«В 00:20 полная ликвидация пожара», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Отмечается, что оперативная группа ведомства будет направлена в район для оценки ущерба. Правоохранительные органы займутся выяснением точных причин возгорания.

О пожаре в дагестанском селе Хутрах стало известно накануне, 30 сентября.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. Отмечалось, что огнем охвачено около 20 строений. Площадь пожара составила около 800 кв. м. Часть металлических конструкций обрушилась, от некоторых домов остались одни руины.

В 19:07 пожар был локализован. Открытое горение было ликвидировано в 21:25 мск. В тушении пожара были задействованы спасатели из шести районов. Глава республики Сергей Меликов пообещал, что власти окажут содействие в восстановительных работах в Хутрахе.