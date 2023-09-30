Спасатели ликвидировали открытое горение в селе Хутрах

Спасатели ликвидировали открытое горение в дагестанском селе Хутрах. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Открытое горение было ликвидировано в 21:25 мск.

В тушении пожара были задействованы спасатели из шести районов.

«К месту пожара были направлены 10 единиц пожарно-спасательной техники из Кидеро и Цумадинского, Ботлихского, Гумбетовского, Шамильского, Ахвахского районов и Бежтинского участка», — уточнили в пресс-службе.

Оперативная группа ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана вместе с испытательной пожарной лабораторией отправится для оказания помощи в тушении огня 1 октября в 6:00.

Глава республики Сергей Меликов пообещал, что власти окажут содействие в восстановительных работах в Хутрахе.

«Предстоит выяснить точные причины возгорания. <…> А имущество мы обязательно восстановим общими силами», — написал он в своем Telegram-канале.

О пожаре в дагестанском селе Хутрах стало известно ранее в этот день.

В распоряжении «Известий» появились кадры с места происшествия. Отмечалось, что огнем охвачено около 20 строений. Площадь пожара составила около 800 кв. м. Часть металлических конструкций обрушилась, от некоторых домов остались одни руины.

В 19:07 пожар был локализован. Для координации действий правоохранительных органов и экстренных служб на место происшествия выехал прокурор Цунтинского района.