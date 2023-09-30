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Политолог назвал неуважением к народу чествование Зеленским нациста в Канаде

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Фото: REUTERS/Blair Gable
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Чествование нациста Ярослава Хунки в Канаде премьером-страны Джастином Трюдо и президентом Украины Владимиром Зеленским указывает на низкий уровень их морали и говорит о невысоком интеллекте. Такое мнение в беседе с «Известиями» выразил доктор политических наук Тель-Авивского университета Саймон Ципис 30 сентября.

«То, что он не чтит память своих дедов, которые воевали на стороне Советского Союза против нацистов, — это говорит только об одном: крайне низкий уровень дипломатов и политической элиты ведущих государств в мире. Это говорит об очень низкой исторической подкованности, незнании элементарных исторических фактов. Это говорит также о пониженном уровне морали среди политиков и дипломатов. <...> Это также не особенно говорит о высоком уровне интеллекта таких политиков, премьер-министров и президентов», — сказал Ципис.

Политолог также назвал приглашение эсэсовца в парламент неуважением к себе и своему обществу. Он отметил, что Трюдо и Зеленского «остается только пожалеть».

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23 сентября 98-летнего Ярослава Хунку (Гунько), который служил в 1-й украинской дивизии, известной также как дивизия СС «Галиция», пригласили на заседание парламента Канады, на которое также прибыл Зеленский. Украинский президент вместе с другими присутствовавшими аплодировал бывшему бойцу.

На следующий день спикер палаты общин Канады Энтони Рота извинился перед общественностью за приглашение в парламент и аплодисменты в честь бойца дивизии СС. Он заявил о том, что сожалеет о своем решении и принимает на себя полную ответственность за свои действия. На фоне скандала Рота подал в отставку.

Позднее, 28 сентября, посол Польши в Канаде Витольд Дзельский потребовал подвергнуть уголовному преследованию бывшего бойца СС. По его мнению, такие люди не должны принимать участие в общественной жизни.

Также в парламенте Канады заявили о позоре Трюдо из-за чествования нациста. Премьер-министр Канады вел себя некорректно, когда попытался отмолчаться после скандала, а также когда попытался переложить ответственность на других. Кроме того, ему выдвинули обвинения в связи с тем, что Трюдо попросил своих сторонников взять на себя вину вместо него.

Согласно историческим данным, дивизия СС «Галиция/Галичина» была сформирована в 1943 году из жителей Западной Украины как тактическое соединение войск СС нацистской Германии. Она воевала против Красной армии, а впоследствии отметилась зверствами в отношении евреев, поляков, белорусов и словаков.

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