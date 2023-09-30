Украина потеряет еще пять областей, прежде чем завершит конфликт с Россией. Такой прогноз 30 сентября сделал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер.

«Украине конец. Это мой новый прогноз. Этот конфликт не закончится, пока Россия не возьмет еще пять регионов: Одесса, Николаев, Днепр, Харьков и Сумы», — перечислил он YouTube-каналу Ask The Inspector.

По его словам, параллельно с этим будут уничтожаться остатки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Украину ждет реализация «плана Моргентау» (план о разделении Германии и ликвидации промышленности), а правительство президента Украины Владимира Зеленского — свержение.

30 сентября зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что спецоперация России по защите Донбасса будет продолжаться вплоть до полного уничтожения киевского режима, а новых регионов в составе РФ будет больше.

Ранее, 28 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина будет оккупирована в случае согласия на капитуляцию.

19 сентября обозреватель американского издания The Hill Джозеф Боско заявил, что Украине придется смириться с вынужденной капитуляцией во время второго президентского срока как нынешнего президента США Джо Байдена, так и бывшего главы Белого дома Дональда Трампа.

До этого, 23 августа, Риттер сообщил, что Украину в результате конфликта с РФ ожидает участь Японии времен Второй мировой войны, когда она была вынуждена подписать капитуляцию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.