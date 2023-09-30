В Совбезе сообщили о продолжении СВО вплоть до полного уничтожения киевского режима

Спецоперация России на Украине будет продолжаться вплоть до полного уничтожения киевского режима. Об этом 30 сентября заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Специальная военная операция будет продолжаться до полного уничтожения нацистского киевского режима и освобождения от врага исконно русских территорий. Победа будет за нами», — написал Медведев в своем Telegram-канале в поздравлении с Днем воссоединения новых регионов с Россией.

По словам Медведева, год назад жители четырех регионов приняли судьбоносное решение — быть со своим Отечеством. Он назвал этот выбор символом не только восстановления исторической справедливости, но и единства русского народа, его колоссальной воли и самоотверженности.

«А новых регионов в составе России будет больше. С праздником!» — сообщил зампред Совбеза РФ.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин в своем поздравлении отметил, что новые регионы РФ проявили мужество и непреклонный характер, хотя их пытались запугать.

На Красной площади прошел митинг-концерт в честь Дня воссоединения новых регионов с Россией. На главной площади столицы собрались тысячи россиян с флагами России. Туда также приехали жители Макеевки, Горловки и Донецка.

Жители новых субъектов рассказывают, что в их регионах полным ходом идут программы восстановления и развития. По их словам, несмотря на то что референдум прошел год назад, изменения в лучшую сторону заметны уже сейчас.

Федеральный конституционный закон о принятии освобожденных регионов в состав РФ был подписан 5 октября 2022 года. До этого, в период с 23 по 27 сентября, прошли референдумы о присоединении к России. Согласно закону, жители республик Донбасса, Херсонской и Запорожской областей со дня вхождения в состав РФ признаются российскими гражданами.